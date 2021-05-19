Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які мають відбутися наступного року. Причиною стали побоювання з приводу порушень прав людини.
За словами Пелосі, глави держав не повинні бути присутніми на Олімпіаді. Водночас спортсмени представлятимуть свої країни.
Вона також заявила, що США не можуть діяти так, ніби немає нічого поганого в тому, що Олімпійські ігри проводять у Китаї. Пелосі сказала, що главам держав не слід їхати до Китаю на тлі так званого безперервного геноциду уйгурів.
У відповідь прес-секретар посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пен’юй різко відповів на пропозицію Пелосі.
– Цікаво, що змушує деяких американських політиків думати, що у них насправді так звана моральна влада? Що стосується питань прав людини, то вони ні історично, ні нині не можуть критикувати Китай, – заявив він.
Вважається, що Китай затримав понад мільйон уйгурів та інших мусульман у Сіньцзяні, регіоні на північному заході Китаю. Їх також відправляють на перевиховання у спеціальні установи, де утримують протягом невизначеного часу без пред’явлення звинувачень.
Також китайський уряд звинувачують у примусовій стерилізації уйгурських жінок і відділенні дітей від їхніх сімей.
РФ усунули від Олімпіади
У лютому 2020 року Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонило російських спортсменів від участі у великих міжнародних змаганнях на найближчі чотири роки. Зокрема, вони не зможуть виступити під російським прапором на зимовій Олімпіаді в Пекіні.
Відповідне рішення виконком організації ухвалив одностайно.
Джерело: BBC