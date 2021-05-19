Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які мають відбутися наступного року. Причиною стали побоювання з приводу порушень прав людини.

За словами Пелосі, глави держав не повинні бути присутніми на Олімпіаді. Водночас спортсмени представлятимуть свої країни.

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Вона також заявила, що США не можуть діяти так, ніби немає нічого поганого в тому, що Олімпійські ігри проводять у Китаї. Пелосі сказала, що главам держав не слід їхати до Китаю на тлі так званого безперервного геноциду уйгурів.

У відповідь прес-секретар посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пен’юй різко відповів на пропозицію Пелосі.

– Цікаво, що змушує деяких американських політиків думати, що у них насправді так звана моральна влада? Що стосується питань прав людини, то вони ні історично, ні нині не можуть критикувати Китай, – заявив він.

Вважається, що Китай затримав понад мільйон уйгурів та інших мусульман у Сіньцзяні, регіоні на північному заході Китаю. Їх також відправляють на перевиховання у спеціальні установи, де утримують протягом невизначеного часу без пред’явлення звинувачень.

Також китайський уряд звинувачують у примусовій стерилізації уйгурських жінок і відділенні дітей від їхніх сімей.

РФ усунули від Олімпіади

У лютому 2020 року Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонило російських спортсменів від участі у великих міжнародних змаганнях на найближчі чотири роки. Зокрема, вони не зможуть виступити під російським прапором на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

Відповідне рішення виконком організації ухвалив одностайно.

Джерело: BBC