У священній річці Індії Ганг виявили сотні трупів у штаті Уттар-Прадеш. Місцеві жителі побоюються, що це жертви коронавірусу.

Уперше трупи виявили 10 травня, коли 71 особу вимило на берег річки в Біхарі, неподалік державного кордону Індії.

Місцеві жителі заявили, що тіла вимивало кілька днів, але влада ігнорувала скарги на запах, аж доки новини про велику кількість трупів не потрапили у ЗМІ.

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Пізніше 62 трупи витягнули з річки в сусідньому районі Балія. У Махадеві Гхат знайшли щонайменше 50 тіл.

Індуси, крім кремації, часто вдаються до практики поховання в річці тіл дітей, незаміжніх дівчат або тих, хто помирає від інфекційних захворювань чи укусів змій. Це відбувається, тому що найчастіше бідні люди не можуть дозволити собі кремацію, тому вони загортають тіло в білий муслін і кидають у воду.

За даними видання, трупи у Гангу знаходять час від часу, але те, що так багато мерців з’являється за короткий проміжок часу на багатьох ділянках берегу річки – це рідкість.

Місцева влада заявила, що за такою великою кількістю трупів стоять традиційні переконання, злидні та пандемія, яка вбиває людей з блискавичною швидкістю.

Коронавірус в Індії

В Індії 10 травня зафіксували новий рекорд добової смертності від Covid-19 – 4 187 осіб.

Ситуація в країні ускладнилася тим, що на тлі пандемії коронавірусу почався спалах мукоромікозу, відомого як чорна цвіль.

Детальніше про коронавірус в Індії читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВВС