Виступаючи у Білому домі, американський президент Джо Байден вітав припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, зазначивши, що він бачить реальну можливість для побудови міцного миру на Близькому Сході.

На його думку, вирішальну роль зіграв єгипетський уряд. Він також відзначив зусилля Білого дому в припиненні кровопролиття.

– Я вважаю, що палестинці та ізраїльтяни рівноцінно заслуговують на те, щоб жити в безпеці і користуватися рівними свободами, процвітанням і демократією, – сказав президент США.

Байден наголосив, що вони підтримують Ізраїль в захисті від терористичних груп і допоможуть забезпечити систему ПРО Залізний купол новими ракетами.

Він також пообіцяв допомогу у відновленні сектора Гази, але у партнерстві з Палестинською адміністрацією, а не ХАМАС, який США називають терористичною організацією.

Припинення вогню на Близькому Сході

Напередодні ввечері Ізраїль і ХАМАС домовилися про введення режиму припинення вогню.

Офіс прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу заявив, що Ізраїль прийняв пропозицію Єгипту після нічного засідання його кабінету безпеки. ХАМАС наслідував його приклад.

Перемир’я в секторі Гази набуло чинності 21 травня о 2.00 за київським часом.

Внаслідок 11-денного загострення конфлікту загинули щрнайменше 227 осіб в Газі та 12 – в Ізраїлі.

Джерело: Associated Press