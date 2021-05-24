Романа Протасевича затримали – що про нього відомо

Літак лоукостера Ryanair 23 травня здійснював регулярний рейс за маршрутом Афіни – Вільнюс. На його борту перебував 26-річний білоруський опозиціонер Роман Протасевич. Літак екстрено посадили через повідомлення про мінування, яке згодом виявилося хибним. У результаті Протасевича затримали й тепер йому загрожує смертна кара. Що відомо про одного з лідерів білоруської опозиції, і чому його затримання викликало хвилю міжнародного обурення – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Початок опозиційної діяльності

Протасевич брав участь в опозиційних акціях, починаючи з 2010-2011 років, коли йому було 16 років. Тоді його неодноразово затримували. Влітку 2011 року Білорусь охопила низка мітингів проти режиму Олександра Лукашенка, спровокованих фінансовою кризою та обвалом рубля.

Серед сотні затриманих тоді був 16-річний Протасевич. За опозиційну діяльність його тоді виключили з ліцею Білоруського національного технічного університету.

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Крім того, Протасевич адміністрував дві великих спільноти ВКонтакте: Ляпис Трубецкой – бесплатный концерт в Минске і Надоел нам этот Лукашенко. Учасниками цих груп були десятки тисяч білорусів. Потім КДБ Білорусі влаштував облаву на адміністраторів, за що Протасевича відрахували з факультету журналістики Білоруського державного університету, де в ті роки він якраз почав навчання.

Втім, Протасевича брали на роботу в опозиційні ЗМІ Білорусі. Він співпрацював з Єврорадіо і білоруською службою Радіо Свобода.

Переїзд у Польщу і Telegram-канал NEXTA

Коли друга Протасевича, журналіста Володимира Чуденцова затримали на спробі виїхати в Польщу (його звинуватили в перевезенні марихуани), молодий журналіст став помічати за собою стеження.

Наприкінці листопада 2019 року він вирішив переїхати до Польщі. Незабаром після цього журналіст приєднався до команди Степана Путіла, яка вела відомий телеграм-канал NEXTA. Цей канал став локомотивом білоруських мітингів влітку 2020 року, коли в Білорусі відбувалися президентські вибори. На тих виборах Лукашенко отримав нібито 80% підтримки, що стало причиною масових демонстрацій, які тривали місяцями.

Протасевич працював головним редактором NEXTA, займався фільтрацією контенту, який надсилали читачі, а також публікував маршрути акцій.

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Однак уже наприкінці вересня 2020 року Протасевич пішов з NEXTA. У коментарі ЗМІ він заявив, що залишив проект, тому що не зійшовся в думках із засновником каналу Степаном Путілом щодо майбутнього NEXTA.

Незабаром Протасевич переїхав з Варшави до столиці Литви Вільнюса, де приєднався до команди іншого телеграм-каналу – Білорусь головного мозку, внесеного у Білорусі в список екстремістських. Таким чином він продовжив опозиційну діяльність.

Зазначимо, що своїх батьків Протасевич перевіз до Варшави.

– Мама з батьком мешкають у Варшаві – це не великий секрет. Причиною став тиск, який чинили на них. Подробиць говорити не буду, але він був. І я вважав, що батькам буде безпечніше в Польщі, – розповідав він.

Ставлення до Лукашенка та Путіна

Восени минулого року Протасевич став у Білорусі підозрюваним за декількома кримінальними статтями. Білорусь зажадала від Варшави його видачі.

Після цього журналіст написав у Twitter, що готовий добровільно повернутися в Білорусь і здатися силовикам в обмін на примусове транспортування Лукашенка до Міжнародного суду в Гаазі.

– Це диктатор, який повинен залишити свій трон після 26 років при владі. Точно так само, як і я, думають мільйони білорусів, – говорив Протасевич про Лукашенка.

Президента РФ Володимира Путіна журналіст порівнював із терористом через окупацію Криму та розв’язання війни на Донбасі.

Затримання в Мінську

23 травня Протасевич летів зі своєю дівчиною Софією Сапегою з Афін до Вільнюса рейсом авіакомпанії Ryanair. Компанія отримала вказівку від білоруських авіадиспетчерів посадити літак у Мінську, оскільки його нібито замінували.

У небо для супроводу літака навіть підняли військовий винищувач МіГ-29, який перебуває в розпорядженні Лукашенка.

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За словами одного з пасажирів літака, який перебував поруч із Протасевичем, той запанікував, коли стало відомо про посадку в Мінську, і сказав, що в Білорусі його чекає страта.

– Коли хлопець дізнався, що ми йдемо на посадку, він засмутився. Нас всіх вивели з літака, собаки обнюхали наші речі. Цього хлопця відвели набік, його речі викинули на злітно-посадкову смугу. Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: Мене тут чекає смертна кара. Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч із ним весь час стояв офіцер, і незабаром офіцери його повели, – розповів свідок події агентству Delfi.lt.

Ryanair в коментарі ЗМІ заявила, що про загрозу мінування екіпажу повідомили білоруські диспетчери, що дали вказівку перенаправити літак до Мінська.

На батьківщині на Протасевича заведені справи за статтями про організацію масових заворушень та грубе порушення громадського порядку, а також про порушення соціальної ворожнечі до силовиків. Восени 2020 року його також включили в список осіб, причетних до терористичної діяльності, а за це в Білорусі можуть засудити й до смертної кари. Поки йому ще не висунули звинувачення в тероризмі.

Батько Протасевича Дмитро припустив, що затримання його сина було спланованою операцією, яка готувалася не один день.

– Як колишній солдат скажу, що ця операція була продуманою, чітко готувалася не один день, а навіть тижні. Я повністю переконаний, що це була заздалегідь спланована операція, яка була ретельно підготовлена, і, напевно, не тільки спецслужбами Білорусі, – заявив Протасевич-старший в інтерв’ю БелТА.

Він також назвав подію терористичним актом.

Реакція світу на арешт Протасевича

Лідери країн ЄС розглянуть ситуацію з арештом Протасевича в рамках дводенної надзвичайній зустрічі в Брюсселі.

Негайно звільнити Протасевича, якого із застосуванням винищувачів затримали на борту літака компанії Ryanair, вимагають Україна, Євросоюз, Сполучені Штати, Канада та інші країни.

Фото: Еврорадіо, Роман Протасевич