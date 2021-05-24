Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заборонив висвітлювати неузгоджені мітинги в прямому ефірі. Місцеві органи влади також уповноважили припиняти роботу інфраструктури для боротьби з неузгодженими акціями.

Відповідний указ Лукашенко підписав у понеділок, 24 травня.

– Вводиться заборона на висвітлення в режимі реального часу масових заходів, що проводяться з порушенням встановленого порядку, з метою їх популяризації або пропаганди, – йдеться в указі.

Журналістам також заборонили виступати організаторами або учасниками таких акцій, а місцеві органи влади та органи внутрішніх справ уповноважили припиняти роботу інфраструктури (торговельних об’єктів, об’єктів громадського харчування, транспорту, ярмарків, організацій усіх форм власності) для протидії неузгодженим заходам.

Крім того, закріплюється відповідальність політичних партій та громадських об’єднань за публічні заклики до організації та проведення неузгоджених мітингів.

Закон набуде чинності через місяць після його офіційного опублікування.

В’язниця за прямий ефір

Раніше в Мінську засудили до двох років в’язниці журналістів польського телеканалу Белсат за прямий ефір акції протесту.

За версією слідства, жінки нібито через озвучену інформацію на так званих деструктивних акаунтах в соціальних мережах зібрали людей на мітинг.

Джерело: БелТа