Острівна держава Мальта вакцинувала 70% свого дорослого населення принаймні однієї дозою Covid-вакцини. Країна стала першою в Євросоюзі, що досягла колективного імунітету до коронавірусу.

Про це заявив у понеділок міністр охорони здоров’я Мальти Кріс Ферн.

Минулого тижня в країні фіксували в середньому три нові випадки коронавірусу щодня. У понеділок зареєстрували два нових випадки.

– Вакцини вводяться зі швидкістю один раз на п’ять секунд. 42% дорослого населення отримали дві дози, – розповів Ферн.

Зараз вакцини доступні для всіх жителів Мальти старше 16 років. Ферн додав, що обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі скасують 1 липня для вакцинованих людей, якщо ситуація з Covid-19 не погіршиться.

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Крім того, вже зняли обмеження на роботу тренажерних залів і басейнів, а години роботи ресторанів продовжили до півночі. Раніше ресторани та кафе повинні були закриватися о 17:00.

Колективний імунітет

Україна може не подолати пандемію у 2022 році. На це може вплинути дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації.

Вчені КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб прогнозують, що колективний імунітет українці можуть отримати тільки у 2023 році.