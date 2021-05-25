Затримання Протасевича – авіапростір Білорусі вже спорожнів

Уже 11 авіакомпаній призупинили польоти над Білоруссю або мають намір це зробити. Такі рішення пов’язані із ситуацією навколо затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів рейсом авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса.

Мають намір призупинити або призупинили польоти над Білоруссю такі авіакомпанії:

Lufthansa (Німеччина);

Air France (Франція);

AirBaltic (Латвія);

Wizz Air (Угорщина);

Austrian Airlines (Австрія);

Lot (Польща);

Finnair (Фінляндія);

KLM (Нідерланди);

SAS (Данія, Норвегія, Швеція);

Avia Solutions (Кіпр);

Austrian Airlines (Австрія).

Дані сервісу FlightRadar свідчать, що над Білоруссю станом на 10.00 25 травня пролітають шість літаків.

Зазначимо, сьогодні Кабінет міністрів України вирішив призупинити авіасполучення з Білоруссю. Через таке рішення білоруська авіакомпанія Белавіа може втратити один з основних своїх ринків.

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Дані Украероруху свідчать, що у 2020 році Белавіа була третьою за кількістю виконаних через авіапростір України польотів (10 644 польоти) після турецької Turk Hava Yollari (14 623 польоти) і Міжнародних авіаліній України (14 406 польотів).

Белавіа виконує в Україну близько 40 рейсів на тиждень.

Крім того, лідери ЄС доручили заборонити польоти білоруських авіаліній в небі Союзу та закрити для них свої аеропорти. Крім того, вони закликали європейські компанії облітати Білорусь.

Британія також призупинила дозвіл на польоти Белавіа і закликала британські компанії уникати білоруського неба.

Затримання Романа Протасевича

23 травня, коли Роман Протасевич перебував на борту літака Ryanair, раптово надійшов сигнал про замінування літака.

Авіалайнер здійснив вимушену посадку в Мінську, де журналіста і його супутницю затримали.