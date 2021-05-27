Українські біологи в Антарктиді надішлють на дослідження зразки тканин кита, якого виявили на острові Расмуссен у районі станції Академік Вернадський.

До цього часу збереглись не тільки кістки, але й м’які тканини тварини.

Завдяки радіовуглецевому аналізу науковці встановлять вік тварини, а за допомогою аналізу білків – її вид.

Наразі дослідники мають кілька припущень. На думку науковців, це може бути викопний зразок кита – так званий субфосильний.

– Це значить, що кит помер дуже давно і, можливо, був похований під льодовиком. У такому разі цей зразок дозволить більше дізнатися про китів минулого, їхню генетику, зовнішній вигляд тощо. Якщо ж рештки відносно нові, то цей велетень може бути однією з жертв китобоїв, які активно орудували там у першій половині ХХ століття, – припускають у Національному антарктичному науковому центрі.

За розмірами кісток дослідники зробили попередній висновок, що це рештки синього кита – найбільшої тварини на планеті. Його довжина може сягати 33 м, а вага – 190 т.

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У науковому центрі наголошують, що цей вид дуже сильно постраждав від масштабного китобійного промислу в минулому столітті, тому зустріти його тепер – велика рідкість.

– Сьогодні сині кити “розпорошені” на просторах Світового океану, а от в районі Вернадського наші науковці їх ще жодного разу не зустрічали. Якщо ж з’ясується, що скелет належить саме синьому киту, це дозволить вченим зробити висновки про його поширення в минулому вздовж берегів Антарктиди та уточнити шляхи міграції, – пояснюють дослідники.



























Українські полярники в Антарктиді досліджують рештки кита / 7 фотографий

Українські полярники стали донорами кісткового мозку

15 квітня полярники антарктичної станції Академік Вернадський (UAC) привезли голові Українського реєстру донорів кісткового мозку Роману Куцю конверти із зразками кісткового мозку.

Долучитися до Українського реєстру донорів кісткового мозку виявили бажання 12 науковців.

Забір вони зробили в Антарктиді, куди взяли з собою спеціальні конверти.

Детальніше про те, як українські полярники стали донорами кісткового мозку, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр