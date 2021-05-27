Болгарія оновила умови в’їзду для іноземців з 1 червня до 31 липня. Відповідно до нових правил, українці можуть перетнути кордон країни за наявності відповідних документів.

Відпочинок у Болгарії – які документи необхідні

Для в’їзду у Болгарію іноземним туристам необхідно мати один з таких документів:

Сертифікат вакцинації . Особа повинна отримати необхідну кількість доз препарату. Крім того, з моменту отримання останнього щеплення має пройти щонайменше 14 днів.

. Особа повинна отримати необхідну кількість доз препарату. Крім того, з моменту отримання останнього щеплення має пройти щонайменше 14 днів. Довідка про отримання негативного Covid-тесту . Тест методом ПЛР потрібно зробити за 72 год, тест на антиген – за 48.

. Тест методом ПЛР потрібно зробити за 72 год, тест на антиген – за 48. Документ, який свідчить про те, що людина перехворіла на коронавірус. Від зазначеної в документі дати проведення дослідження має пройти від 15 до 180 днів.

Дітям до п’яти років та особам, які здійснюють транзит, не потрібно пред’являти зазначені документи.

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Грузія відкривається для туристів

Грузія відкриває кордони для іноземних туристів з 1 червня. Уряд країни радять подорожувальникам забезпечити себе страхуванням на випадок зараження коронавірусом.

Умови в’їзду в Грузію дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Консульський відділ Посольства України в Республіці Болгарія