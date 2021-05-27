Європейський Союз може запровадити санкції проти хімічної промисловості Республіки Білорусь через посадку літака Ryanair та затримання Романа Протасевича. Про це журналістам повідомив європейський чиновник.

Обмежувальні заходи стосуватимуться виробництва вуглекислого калію (поташу), який використовується як добриво. Цю галузь обрали тому, що Білорусь є одним з найбільших світових експортерів калію. Вона забезпечує ним європейські країни. Крім того, речовина є невичерпним мінеральним ресурсом у Білорусі.

Також у цій галузі працюють білоруські державні підприємства. Під санкції ще може потрапити Белавія – національна авіакомпанія.

Європейський Союз також планує розширити санкційний список, додавши людей, причетних до примусового приземлення літака.

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Лукашенко – загроза міжнародній безпеці

Народні депутати України зареєстрували у парламенті проект постанови щодо визнання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка загрозою для міжнародної безпеки.

З такою ініціативою нардепи планують звернутися до ключових світових організацій, зокрема до ООН, НАТО, ОБСЄ, Європарламенту.