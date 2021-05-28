Опозиційне видання Nexta випустило другу частину розслідування про самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У ньому йдеться про контрабанду товарів через Білорусь і роль сина Лукашенка Віктора у цих схемах.

У другій частині журналісти розповіли про постачання продуктів і квітів з підробленими сертифікатами з Євросоюзу до Росії, контрабанду сигарет із Білорусі до ЄС і наближених до Лукашенка людей.

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За даними журналістів, оточення Лукашенка контролює незаконні потоки грошей.

Одну з головних ролей у цих схемах займає Віктор Лукашенко – помічник президента Білорусі з національної безпеки, а тепер і президент Національного олімпійського комітету Білорусі.

Крім того, згадується Олексій Олексін – друг Віктора Лукашенко, білоруський бізнесмен, який раніше перебував на держслужбі. Він володіє проектами Енергоойл і Інтер Тобакко.

Олексій Олексін спільно з Олександром Зайцевим і Миколою Воробйом володіє підприємством Бреміно груп – оператором особливої економічної зони Бреміно-Орша, а також інших логістичних компаній.

Зокрема, через логістичного оператора Бреміно після введення Російською Федерацією ембарго йдуть груші з країн Європи. У 2020 році груші в РФ експортували з турецькими сертифікатами через литовську прокладку. І йшли вони через Бреміно зі знижками, а також податковими та митними пільгами.

За підрахунками журналістів, тільки на контрабанді санкційних груш оточення Лукашенка заробило $300 млн, а загалом було вкрадено мільярди в американській валюті.

Також журналісти стверджують, що люди Віктора Лукашенка наживаються на поставках з Нідерландів через Білорусь квітів, ввезення яких у 2016 році обмежила Росія.

Крім цього, Віктору Лукашенку належить фірма beCloud – монополіст на ринку надання зв’язку 4G і 5G.

Крім того, за даними журналістів, в Білорусі збирають компромат на всіх, хто має намір зайняти державну посаду і навіть цивільні посади.

У фільмі розповідається про контрабанду сигарет в Європу, в якій також беруть участь близькі до Лукашенка люди. До цих схем нібито причетний бізнесмен Павло Топузідіс.

Перше викриття Лукашенка

На початку березня Nexta оприлюднило фільм-розслідування про статки Олександра Лукашенка під назвою Лукашенко. Золоте дно.

За даними журналістів, Лукашенко володіє декількома резиденціями. Наймасштабніша з них – Палац Незалежності в Мінську зі стоянкою для вертольота.