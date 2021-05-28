Європейський Союз виділить на демократичні зміни в Білорусі €3 млрд. Гроші підуть на пожвавлення економіки країни, структурні та демократичні реформи.

Ці гроші виділять, коли в країні почнеться демократична трансформація. Такий план 28 травня представила Єврокомісія.

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Кошти нададуть у вигляді економічної або фінансової допомоги для компаній, транспортних проектів, цифровізації, розвитку зеленої енергетики, демократичних і структурних реформ.

За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, ЄС бачить в Білорусі потребу в змінах, демократії та гідному майбутньому.

– Питання не в тому, чи будуть в Білорусі демократичні зміни, а в тому, коли вони настануть, – зазначила фон дер Ляйен.

Вона також підкреслила, що ніякі репресії, насильство або примушення не додадуть легітимності режиму Олександра Лукашенка.

Санкції проти Білорусі

Напередодні стало відомо, що ЄС має намір ввести санкції проти хімічної промисловості Білорусі через посадку літака Ryanair і затримання Романа Протасевича.

Вони стосуватимуться виробництва вуглекислого калію, який використовується як добриво. Цю галузь вибрали тому, що Білорусь є одним з найбільших світових експортерів калію.