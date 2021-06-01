Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав готовність Євросоюзу та країн-членів Альянсу ввести санкції проти Білорусі. За його словами, такі кроки демонструють важливість спільних заходів у відповідь на подібні ситуації.

– Я вітаю санкції союзників НАТО і ЄС (щодо Білорусі – Ред.). Це демонструє важливість спільних кроків країн-однодумців, – заявив Столтенберг за підсумками переговорів глав МЗС НАТО.

Він також повідомив, що глави МЗС країн НАТО обговорили Росію та Китай.

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Зазначимо, наприкінці травня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз готує економічні санкції проти Білорусі, проте може знадобитися час для юридичної підготовки до їх імплементації. За його словами, пакет персональних санкцій проти Білорусі майже готовий.

Санкції США проти Білорусі

Раніше в американському Міністерстві фінансів повідомили, що США відновлять санкції проти Білорусі з 3 червня. У списку санкцій потрапили дев’ять державних підприємств.

Обмежувальні заходи проти Білорусі вводять через примусову посадку літака Ryanair у Мінську та затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.