Держдеп США підтвердив висилку дипломатів з Білорусі

США отримали повідомлення від влади Білорусі про скорочення чисельності дипломатичного і технічного персоналу американського посольства в Мінську.

Про це повідомив на брифінгу прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, рішення білоруської влади набуде чинності з 13 червня, але про заходи у відповідь нічого не сказав.

Тільки нагадав, що сьогодні, 3 червня, поновлюються санкції США проти дев’яти підприємств Білорусі.

У МЗС Білорусі сьогодні заявили, що у відповідь на санкції США щодо декількох підприємств нафтохімічного комплексу висилають американських дипломатів.

Зокрема, йдеться про скорочення дипломатичного і технічного персоналу американської дипмісії у Мінську та посилення візових процедур.