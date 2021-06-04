Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Російська Федерація зобов’язана припиняти кібератаки, які здійснюються з її території. Він також закликав американську владу та приватний сектор зміцнювати захист від кібератак.

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За його словами, кілька тижнів тому він спілкувався з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим щодо кіберзагроз. Блінкен сказав Лаврову, що США виявляють злочинні організації, які використовують програми-вимагачі для утримування в заручниках критичної інфраструктури з метою отримання фінансової вигоди.

– Думаю, що зобов’язанням будь-якої країни є зробити все можливе, щоб знайти угруповання і залучити їх до відповідальності, зокрема у випадку з кібератакою на Colonial Pipeline. Так що я вважаю, що на Росії лежить обов’язок забезпечити, щоб подібне не тривало, – заявив Держсекретар США.

Російські кібератаки в США

Напередодні американський суд засудив до десяти місяців ув’язнення громадянина РФ Єгора Крючкова. Він визнав себе винним у підготовці до злому комп’ютерної мережі компанії Tesla.

Чоловік хотів заплатити працівникові Tesla $500 тис. за встановлення шкідливого ПЗ на заводі електричних батарей компанії в Неваді. Потім він планував викрасти секретні документи з метою подальшого викупу.

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Джерело: Держдеп США