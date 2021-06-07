Блінкен пригрозив Росії наслідками за агресивні дії

США готові дати відповідь на подальші безрозсудні та агресивні дії РФ. Так, можуть бути наслідки перед самітом із президентами Штатів Джо Байденом і РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, відповівши на коментар ведучого про кібератаки російських хакерів на американські компанії. Внаслідок чого була загроза постачанню їжі та енергопостачанню.

– Ми хотіли б мати стабільніші та передбачуваніші відносини з Росією. Ми чітко дали це зрозуміти. Але ми також дали зрозуміти, що, якщо РФ вирішить діяти агресивно або нерозважливо щодо нас або наших союзників і партнерів, то ми відповімо, – пояснив Блінкен.

За його словами, глава Білого дому буде зустрічатися в червні із очільником Кремля саме через цю агресії і кібератаки на Штати.

– Байден чітко і прямо скаже, чого Путін може очікувати від США, якщо агресивні безрозсудні дії проти нас продовжаться. Він настільки ж чітко дасть зрозуміти, що якщо Росія в своїх діях вибере інший курс, ми віддамо перевагу стабільнішим відносинам, – додав Держсекретар.

На його думку, це піде на користь американському і російському народам, а також дасть всьому світу стратегічної стабільності та контроль над озброєннями.

Днями Ентоні Блінкен заявив, що РФ зобов’язана припиняти кібератаки, які здійснюються з її території.

Він закликав американську владу та приватний сектор зміцнювати захист від хакерських атак.

Джерело: Axios