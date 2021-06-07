Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Блінкен пригрозив Росії наслідками за агресивні дії

Ентоні Блінкен

США готові дати відповідь на подальші безрозсудні та агресивні дії РФ. Так, можуть бути наслідки перед самітом із президентами Штатів Джо Байденом і РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, відповівши на коментар ведучого про кібератаки російських хакерів на американські компанії. Внаслідок чого була загроза постачанню їжі та енергопостачанню.

– Ми хотіли б мати стабільніші та передбачуваніші відносини з Росією. Ми чітко дали це зрозуміти. Але ми також дали зрозуміти, що, якщо РФ вирішить діяти агресивно або нерозважливо щодо нас або наших союзників і партнерів, то ми відповімо, – пояснив Блінкен.

За його словами, глава Білого дому буде зустрічатися в червні із очільником Кремля саме через цю агресії і кібератаки на Штати.

Читайте
США готують кібероперації проти хакерів з Росії у відповідь - NBC

– Байден чітко і прямо скаже, чого Путін може очікувати від США, якщо агресивні безрозсудні дії проти нас продовжаться. Він настільки ж чітко дасть зрозуміти, що якщо Росія в своїх діях вибере інший курс, ми віддамо перевагу стабільнішим відносинам, – додав Держсекретар.

На його думку, це піде на користь американському і російському народам, а також дасть всьому світу стратегічної стабільності та контроль над озброєннями.

Днями Ентоні Блінкен заявив, що РФ зобов’язана припиняти кібератаки, які здійснюються з її території.

Він закликав американську владу та приватний сектор зміцнювати захист від хакерських атак.

Джерело: Axios

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка