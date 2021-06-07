У США назвали Росію злочинною державою на тлі останніх кібератак

США повинні ставитися до РФ як до злочинної держави після останніх кібератак на низку американських компаній. Зокрема, Вашингтон повинен протистояти Москві.

Таку думку висловив сенатор Республіканської партії від штату Міссурі Рой Блант.

– Ми насправді повинні ставитись до Росії як до справжньої злочинної установи. Вони приховують злочинців, не поважають верховенство права та будь-який рівень особистої свободи, – пояснив політик.

Блант вважає, що американські посадовці повинні дати спротив.

Адже за його словами, коли немає покарання і санкцій, то дуже важко знайти винного.

Водночас колеги сенатора з Республіканської партії також гостро критикують РФ за хакерські атаки на інфраструктуру Штатів.

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Російські кібератаки у США

Нещодавно російські хакери атакували найбільшого виробника м’яса у світі JBS. Зробили кіберзлочинці це за допомогою програм-вимагачів.

Так, злочинна діяльність заблокувала комп’ютерні системи компанії. Після чого шахраї почали вимагати викуп, щоб повернути доступ.

Джерело: Business Insider