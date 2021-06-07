Молоко, масло, ковбаса, сир, цукерки, згущене молоко – все це білоруські продукти, які можуть зникнути з українських прилавків, через загострення відносин Мінська та Києва.

Проте експерти впевнені, що наш ринок харчів в торговельній війні не постраждає, бо продукти становлять лише 4% від всього білоруського імпорту. Їх легко можуть замінити наші виробники. Проте не все так просто.

Економіст Олег Пендзин запевняє, що велика кількість нібито білоруських продуктів насправді є українськими.

Попит, породжений ностальгією за радянським союзом, смачною дешевою ковбасою або згущеним молоком, виготовленим за так званими ГОСТами – саме на цьому грають хитрі ділки.

– Вони не просто використовують назву Білорусь – вони використовують навіть місце виробництва, – каже голова ГО Захист Прав споживачів Владислава Миронова.

Але й справжні білоруські харчі теж далекі від ідеалу радянських ГОСТів. Головний ринок збуту для білоруських харчів – братня Росія.

Але навіть там до них купа претензій. У молочці та м’ясі знаходять антибіотики, хвороботворні мікроорганізми, навіть радіацію та геном вірусу африканської чуми.

Проте Кремль радо скористається ситуацією із закриттям білоруського імпорту Україні.

– Це вдарить як по Україні так і по Білорусі – а вигодоотримувачем буде Російська Федерація. Допоки є торгівля з Україною – Росія не може дотиснути Білорусь економічно, – каже політичний аналітик Ігар Тишкевич.

Економіка Білорусі вже давно не у найкращому стані. Тож коли система розвалиться, на країну взагалі можуть чекати обвал державного сектору, різке падіння доходів населення, а також сильна поляризація багатих та бідних.

Тож не такий вже і рай Лукашенко створив у Білорусі, та й продукти не мають такої високої якості, як виявляється.

Також свою стурбованість щодо співпраці Росії та Білорусі виразив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.