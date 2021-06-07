Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг пропонує Москві провести засідання Ради НАТО-Росія.

– Ми запросили уряд РФ на нову зустріч понад рік тому, але позитивної відповіді так і не отримали, – пригадав генсек.

Як зауважив Столтенберг, наразі є багато тем для обговорення, які стосуються спільних інтересів НАТО і Росії.

За його словами, відносини Північноатлантичного альянсу та РФ за останній час досягли рівня, нижче якого не опускалися з часів закінчення холодної війни.

Водночас він додав, що діалог – це найкращий спосіб подолання напруженості.

На думку генсека НАТО, однією з можливих тем для обговорення міг би стати взаємний обмін інформацією щодо військових маневрів для запобігання непорозуміння і можливої ескалації.

Іншою темою було б досягнення достатньої прозорості у військовій активності кожної зі сторін, щоб уникнути непередбачених ситуацій.

Востаннє Рада НАТО – РФ засідала в липні 2019 року.

Саміт НАТО у Брюсселі

Лідери країн-членів НАТО зустрінуться на саміті в Брюсселі 14 червня. Зокрема, на порядку денному буде стояти надання Україні Плану дій щодо членства в Північноатлантичному Альянсі.

Однак участі у саміті офіційного Києва, як і інших країн-партнерів НАТО, не передбачено. Про це розповів заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

Джерело: Die Welt