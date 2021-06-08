Ратко Младич, колишній командувач боснійських сербів, програв апеляцію в Гаазі на вирок, винесений у 2017 році за геноцид, військові злочини і злочини проти людяності.

Апеляційний суд залишив у силі довічне ув’язнення за вбивства близько 8 тис. боснійських мусульман в Сребрениці в 1995 році.

Апеляційна комісія дійшла висновку, що Младич не надав доказів, які скасовують попередні обвинувальні вироки проти нього, хоча головуючий суддя висловив незгоду з кожним пунктом обвинувачення.

Поки невідомо, де Младич відбуватиме довічний термін.

В ООН вже відреагували на підтвердження вироку “боснійському м’ясникові”.

#ÚLTIMAHORA ONU saluda confirmación de cadena perpetua contra Ratko Mladic (Bachelet) #AFP — Agence France-Presse (@AFPespanol) June 8, 2021

Різанину у Сребрениці називають одним з наймасштабніших актів геноциду після Другої світової війни.

11 липня 1995 року сербські військові під керівництвом генерала Ратко Младича стратили 8 тис. полонених боснійських чоловіків віком від 13 до 77 років.