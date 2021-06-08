Завдяки зашифрованому додатку An0m для відстеження організованої злочинності лише в Австралії затримали понад 200 злочинців, а також вилучили 3 т наркотиків та $27 млн готівки та активів.

Країна використовувала додаток із 2018 року спільно з ФБР. Завдяки цьому заарештували торгівців наркотиками в Австралії, Азії, Південній Америці та на Близькому Сході.

Крім того, поліція Австралії змогла запобігти масовій стрільбі в передмістях.

Додаток An0m був одним із зашифрованих сервісів та мав популярність серед представників організованої злочинності.

Отримавши доступ до платформи, офіцери змогли прочитати мільйони повідомлень у реальному часі із описом планувань вбивств, масового ввезення наркотиків та інших схем.

– Доступ дав правоохоронним органам таку перевагу, якої він раніше не мав. По суті, ми були в задній кишені організованої злочинності, – сказав уповноважений федеральної поліції Австралії Ріс Кершоу.

Влада Австралії назвала операцію Ironside з використання додатку An0m найбільшою поліцейською операцією в країні, у якій взяли участь 4 тис. поліцейських. У світі до неї було залучено 9 тис. правоохоронців.

ФБР та Європол оприлюднять підсумки трирічної операції пізніше.

Додаток для збору даних про біженців з Мексики

У червні прикордонно-митна служба США (ПТС) почала використовувати додаток для збору й зберігання даних про біженців із Мексики до того, як вони перетнуть кордон країни.

Програма використовує технологію розпізнавання осіб, геолокацію й хмарні обчислення.

Дані про мексиканців прикордонникам надсилають міжнародні та неурядові організації. Після перевірки інформації ПТС вирішує, чи допускати громадянина Мексики до США.

Джерело: BBC