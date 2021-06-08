Видання CNN отримало запис розмови між адвокатом колишнього президента Дональда Трампа Руді Джуліані, американським дипломатом Куртом Волкером та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, що відбулася в липні 2019 року.

Аудіо, яке має видання, свідчить про те, що радник Трампа Джуліані тиснув на український уряд, щоб розслідувати безпідставну змову щодо тодішнього кандидата Джо Байдена.

Під час 40-хвилинного дзвінка Джуліані неодноразово говорив Єрмаку про те, що Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої ​​корупції Байдена в Україні та про втручання України у вибори 2016 року задля заподіяння шкоди Трампу.

– Усе, що нам потрібно від президента, – це сказати, що я призначу чесного прокурора, він розслідує й відкопає докази, які зараз існують, і чи є якісь інші докази щодо участі у виборах 2016 року, а потім справу з Байденом потрібно завершити… Хтось в Україні повинен сприймати це серйозно, – наголошував Руді Джуліані.

Він обіцяв, що американсько-українські дипломатичні відносини покращаться, якщо Зеленський розпочне розслідування. Джуліані та Волкер припустили, що публічна заява президента може відкрити шлях до візиту Зеленського до США або для особистих зустрічей із Джуліані.

Під час дзвінка Єрмак терпляче слухав і намагався спрямувати розмову до обговорення офіційних дипломатичних питань, на кшталт організації дат першого офіційного візиту Зеленського до США.

– Я абсолютно впевнений, що тільки-но будуть підтверджені дати майбутнього візиту Президента Зеленського до США, особисто візьму під контроль підготовку. І, звичайно, буду готовий приїхати, щоб детально обговорити розслідування, про яке йшлося в розмові, – сказав Єрмак.

Після цього тон у американців змінився – Джуліані та Волкеру сподобалось те, що вони чули.

Наразі в США триває кримінальне розслідування щодо стосунків Джуліані з Україною.

Наприкінці квітня ФБР здійснило обшуки в будинку та офісі Джуліані. Чи є розмова з Єрмаком ​​частиною розслідування, достеменно не відомо. Джуліані заперечує всі протиправні дії.

Розмова Зеленського з Трампом

Через три дні після розмови Джуліані, Волкера та Єрмака, 25 липня 2019 року, Дональд Трамп поспілкувався із Зеленським, після чого розгорівся скандал.

У вересні Білий дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом.