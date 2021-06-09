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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Скасовано операції та прийоми: у Новій Зеландії тисячі медсестер вийшли на страйк

Скасовано операції та прийоми: у Новій Зеландії тисячі медсестер вийшли на страйк

У середу, 9 червня, у Новій Зеландії близько 30 тис. медичних сестер, акушерів та інших медичних працівників вийшли на масовий страйк, тривалістю вісім годин. Через це було скасовано усі нетермінові операції та прийоми у лікарнях.

Марші, мітинги та пікети проходять у різних містах країни з 11 ранку за місцевим часом.

Медики вирішили вийти на мітинг після того, як Новозеландська організація медсестер (NZNO) відхилила підвищення заробітної плати на 1,4%. Уряд заявляє, що медсестри вимагали збільшення виплат на 17%, чого влада поки не може зробити.

Також медсестри жаліються на погіршення умов через пандемію коронавірусу.

– Ми ризикували своїм життям, працюючи під час пандемії. Ми робимо щеплення жителям Нової Зеландії від Covid-19. Що ми хочемо? Чесну оплату! Безпечне укомплектування персоналом! Ресурси для забезпечення безпечного догляду, – написала одна з медсестер у Twitter.

Коронавірус у Новій Зеландії

Нова Зеландія – одна з небагатьох країн, якій вдалося уникнути значного впливу пандемії коронавірусу. У листопаді 2020 року видання Bloomberg зазначило, що ця країна найефективніше бореться з Covid-19.

Попри велику залежність від туризму, Нова Зеландія одразу закрила кордони після першого випадку хвороби ще у березні 2020 року.

Станом на 9 червня 2021 року у країні за весь час зафіксовано лише 2 336 інфікувань коронавірусом та 26 смертей.

Фото: Amy Best

Фото: Depositphotos

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