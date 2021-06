У середу, 9 червня, у Новій Зеландії близько 30 тис. медичних сестер, акушерів та інших медичних працівників вийшли на масовий страйк, тривалістю вісім годин. Через це було скасовано усі нетермінові операції та прийоми у лікарнях.

Марші, мітинги та пікети проходять у різних містах країни з 11 ранку за місцевим часом.

Медики вирішили вийти на мітинг після того, як Новозеландська організація медсестер (NZNO) відхилила підвищення заробітної плати на 1,4%. Уряд заявляє, що медсестри вимагали збільшення виплат на 17%, чого влада поки не може зробити.

Також медсестри жаліються на погіршення умов через пандемію коронавірусу.

Here we are again. Nurses in Aotearoa NZ striking & marching the streets today. We risked our lives working during the pandemic. We are vaccinating the people of NZ against covid-19. What do we want? Fair pay! Safe staffing! Resources to provide safe care! Kia kaha!#NursesStrike pic.twitter.com/IO65OQogov

— Amy Best (@amysarahbest) June 9, 2021