Ізраїль став першою країною, яка на законодавчому рівні заборонила торгівлю хутром у модній індустрії. Відповідний закон набере чинності через півроку.

Організації з захисту тварин назвали таке рішення історичним кроком, адже цей законопроект у країні просувався з 2009 року.

– Ніщо не сильніше ідеї, час якої настав. Вбивство тварин заради хутра повинно стати незаконним скрізь – настав час урядам у всьому світі заборонити продаж хутра, – заявив засновник однієї з організацій.

Щойно закон набере чинності, реалізувати хутро в Ізраїлі можна буде лише за наявності відповідного дозволу. Його будуть видавати у рідкісних випадках – для наукових, освітніх чи релігійних цілей.

До цього торгівлю хутром заборонили у США, однак лише у штаті Каліфорнія.

Заборона на дельфінарії у Франції

У вересні 2020 року у Франції ухвалили рішення про поступову заборону відкриття дельфінаріїв, тримання у цирках диких тварин, а також розведення норок задля хутра.

Громадянам, які ведуть такий бізнес, пообіцяли матеріальну допомогу.

Джерело: The Jerusalem Post