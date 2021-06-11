Адміністрація президента США Джо Байдена має намір продовжувати вводити санкції проти причетних до будівництва російського газопроводу Північний потік-2. Таким чином Вашингтон хоче показати, що виступає проти цього проекту.

Про це заявив речник Держдепу Штатів Нед Прайс під час брифінгу.

– Ми продовжимо вводити обмежувальні заходи проти осіб та компаній, діяльність яких потрапляє під подібні санкції. Таким чином ми продемонструємо, що виступаємо проти будівництва цього газопроводу, – пояснив він.

Представник Держдепу також наголосив, що Штати все ще вважають Північний потік-2 поганою угодою для партнерів із Європи.

За словами Прайса, США вестимуть переговори зі своїми партнерами, щоб не дати Росії використовувати енергоносії як важіль тиску в Європі, зокрема в Україні.

Санкції щодо Північного потоку-2

Днями Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що звільнення від санкцій компанії Північного потоку-2 та її директора Маттіаса Варніга можуть переглянути.

За його словами, наразі Америка веде активні переговори із Німеччиною щодо зменшення шкоди від Північного потоку-2, зокрема й для України.

Детальніше про санкції проти Північного потоку-2, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Держдеп США