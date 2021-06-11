Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

США сподіваються на повернення послів після зустрічі Байдена і Путіна – CNN

США сподіваються на повернення послів після зустрічі Байдена і Путіна – CNN

В адміністрації США розраховують на повернення послів до Вашингтона та Москви після зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна у Женеві.

Про це повідомив телеканал CNN посилаючись на власні джерела.

Посла Росії в Штатах Анатолія Антонова відкликали з Вашингтона близько три місяці тому для консультацій в Москву. Це сталося після того, як Байден назвав Путіна вбивцею та сказав, що РФ має відповісти за втручання в американські вибори.

Натомість посол США в Росії Джон Салліван покинув Москву два місяці тому. Так, російська влада запропонувала дипломату повернутися до Вашингтона також для консультацій.

Читайте
Перед зустріччю Байдена з Путіним Україна і США узгодили свої позиції – ОП

Як зазначають в CNN, відсутність послів зробила ще важчою дипломатію в той час, коли відносини між РФ та США і так напружені.

– Ми не думаємо, що американо-російський саміт принесе якісь результати. Однак ми думаємо, що це дасть шанс повідомити про наші наміри та можливості, – сказав радник з нацбезпеки США Джейк Салліван.

Також представник Держдепартаменту заявив, що американський посол повернеться до Москви в найближчі тижні.

Зустріч Байдена і Путіна

Президента США та Росії Джо Байден та Володимир Путін під час саміту в Женеві 16 червня обговорять, зокрема, і агресію Росії проти України.

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, є список тем, які мають обговоритилідери двох держав, однак більше інформації буде за кілька днів до зустрічі.

Детальніше про зустріч Байдена та Путіна, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка