В адміністрації США розраховують на повернення послів до Вашингтона та Москви після зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна у Женеві.

Про це повідомив телеканал CNN посилаючись на власні джерела.

Посла Росії в Штатах Анатолія Антонова відкликали з Вашингтона близько три місяці тому для консультацій в Москву. Це сталося після того, як Байден назвав Путіна вбивцею та сказав, що РФ має відповісти за втручання в американські вибори.

Натомість посол США в Росії Джон Салліван покинув Москву два місяці тому. Так, російська влада запропонувала дипломату повернутися до Вашингтона також для консультацій.

Як зазначають в CNN, відсутність послів зробила ще важчою дипломатію в той час, коли відносини між РФ та США і так напружені.

– Ми не думаємо, що американо-російський саміт принесе якісь результати. Однак ми думаємо, що це дасть шанс повідомити про наші наміри та можливості, – сказав радник з нацбезпеки США Джейк Салліван.

Також представник Держдепартаменту заявив, що американський посол повернеться до Москви в найближчі тижні.

Зустріч Байдена і Путіна

Президента США та Росії Джо Байден та Володимир Путін під час саміту в Женеві 16 червня обговорять, зокрема, і агресію Росії проти України.

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, є список тем, які мають обговоритилідери двох держав, однак більше інформації буде за кілька днів до зустрічі.

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