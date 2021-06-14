Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Максим Зайченко |

Перед зустріччю з Путіним: лідери НАТО проведуть консультації з Байденом

єнс столтенберг

Лідери держав НАТО проконсультуються з президентом США Джо Байденом перед його зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним. Консультація відбудеться на саміті Альянсу 14 червня. 

Читайте
Сподіваюся, розглянуть дієві кроки зі стримування агресії РФ: Зеленський про саміт НАТО

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту.

– Я впевнений, що лідери НАТО будуть раді можливості проконсультуватися з президентом Байденом перед його зустріччю з президентом Путіним, – заявив він журналістам. 

Він додав, що відносини НАТО та Росії зараз на найнижчому рівні з часів холодної війни.

Столтенберг висловив сподівання, що лідери НАТО на саміті підтвердять підтримку концепції відносин з Москвою, яка поєднує діалог і стримування. Він зазначив, що діалог з РФ є проявом сили, а не слабкості НАТО. 

– І тому ми вітаємо той факт, що президент Байден зустрінеться з президентом Путіним. І контроль над озброєннями – важливе питання. НАТО вітає продовження договору СНО-III, і нам треба працювати далі над прогресом в зусиллях щодо контролю над озброєннями, – заявив Столтенберг. 

Зазначимо, зустріч Байдена та Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.

Зустріч Байдена і Путіна

Під час зустрічі Байден також має намір обговорити з Путіним агресію проти України та окупацію Криму.

Зустріч Байдена та Путіна запланована на 16 червня в Женеві (Швейцарія). 

Крім цього, раніше Байден підтвердив свою повну відданість Україні. Під час розмови Байдена і Зеленського, президент США запевнив у безумовній підтримці України.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка