Росія не має права голосу: Столтенберг про вступ України в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що у Росії немає права голосу, щоб вирішувати питання вступу України в Альянс.

Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками саміту Північноатлантичного альянсу, наголосивши, що кожна країна може самостійно обирати свій шлях.

– Надзвичайно важливо підкреслити, що кожна нація має право вибирати свій шлях. Тому Україна і 30 країн НАТО ухвалюватимуть рішення, коли Україна стане членом НАТО. Росія не має тут права голосу, – зазначив він.

Саміт НАТО

14 червня у Брюсселі відбувся саміт Північноатлантичного Альянсу. Серед низки важливих заяв його учасники підтвердили обіцянку прийняти Україну в НАТО.

Водночас Києву нагадали, що для цього потрібно продовжувати проводити реформи. Також країни Альянсу запевнили, що і надалі надаватимуть Україні практичну підтримку в реформуванні сектору оборони і безпеки.

Джерело: Єнс Столтенберг