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Максим Зайченко |

У Техасі гоночний автомобіль врізався у натовп глядачів: 29 людей постраждали

У Техасі гоночний автомобіль врізався у натовп глядачів: 29 людей постраждали

В американському окрузі Ель-Пасо (штат Техас) автомобіль в’їхав у натовп глядачів на перегонах. У результаті 29 людей постраждали.

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Причини інциденту наразі з’ясовують. 

– Попереднє розслідування засвідчило, що один з автомобілів з невідомих причин залишив грязьову колію і пробив огорожу. Ще три автомобілі також постраждали внаслідок першої аварії, – повідомили в поліції округу. 

За інформацією місцевої влади, троє з 29 постраждалих зараз госпіталізовані та перебувають у важкому стані. Загалом було госпіталізовано вісім осіб до медичного центру Del Sol.

Інцидент стався ввечері 13 червня на перегоновій трасі Fabens під час так званих грязьових перегонів.

Автомобіль врізався в донорську клініку

Раніше в американській Пенсільванії, в місті Піттсбург, автомобіль врізався в донорську клініку. Щонайменше троє осіб загинули після аварії.

Крім того, аварія спровокувала пожежу в будівлі.

Джерело: ABC-7 News

Фото: Pexels

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