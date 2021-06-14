В американському окрузі Ель-Пасо (штат Техас) автомобіль в’їхав у натовп глядачів на перегонах. У результаті 29 людей постраждали.
Причини інциденту наразі з’ясовують.
– Попереднє розслідування засвідчило, що один з автомобілів з невідомих причин залишив грязьову колію і пробив огорожу. Ще три автомобілі також постраждали внаслідок першої аварії, – повідомили в поліції округу.
За інформацією місцевої влади, троє з 29 постраждалих зараз госпіталізовані та перебувають у важкому стані. Загалом було госпіталізовано вісім осіб до медичного центру Del Sol.
Інцидент стався ввечері 13 червня на перегоновій трасі Fabens під час так званих грязьових перегонів.
Автомобіль врізався в донорську клініку
Раніше в американській Пенсільванії, в місті Піттсбург, автомобіль врізався в донорську клініку. Щонайменше троє осіб загинули після аварії.
Крім того, аварія спровокувала пожежу в будівлі.
Джерело: ABC-7 News