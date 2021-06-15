Європейський Союз та США дійшли згоди у суперечці щодо державної допомоги авіакомпаніям Boeing та Airbus, що тривала майже 17 років. Про це домовилися під час зустрічі заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс та торговий представник США Кетрін Тай.

Сторони вирішили відтермінувати розв’язання конфлікту до 2026 року. Протягом наступних п’яти років США та Євросоюз припинять застосовувати взаємне штрафне мито.

– Сьогодні, домовившись про Boeing -Airbus, ми зробили великий крок у вирішенні найдовшого торгової суперечки в історії СОТ (Світової організації торгівлі, – Ред.)… Це свідчить про новий дух співпраці між ЄС та США та про те, що ми можемо вирішити інші питання на взаємну вигоду, – повідомила Урсула фон дер Ляєн – президент Єврокомісії.

Суперечка щодо Boeing та Airbus

Євросоюз та США ще з жовтня 2004 року звинувачують один одного у неналежній державній підтримці авіакомпаній Boeing та Airbus. У 2019 році Світова організація торгівлі дозволила США запровадити мито на європейські товари та послуги, зокрема літаки Airbus.

Через рік ЄС відповів штрафними митами на експорт американських товарів. На весні 2021 року сторони погодилися шукати вихід з конфлікту та тимчасово зупинили дію мит.

Джерело: Європейська комісія