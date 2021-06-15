Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попросив главу Сейму (парламенту) скликати закрите засідання через кібератаки, спрямовані на польських чиновників. Засідання має відбутися в середу, 16 червня.

Нещодавно хакери зламали приватну пошту керівника канцелярії прем’єр-міністра Міхала Дворчіка, що й стало причиною для скликання засідання парламенту. Зміст цих електронних листів пізніше оприлюднили у месенджері Telegram.

– Це нове обличчя сучасної війни… Напад, швидше за все, стався з боку нашого східного кордону, на що вказують русизми, що з’являються у сфабрикованих записах у Facebook і електронних листах, – зазначив польський прем’єр-міністр.

Своєю чергою прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер повідомив, що кібератаки не обмежились однією людиною.

– Було б добре, щоб члени Сейму якомога швидше дізналися секретну інформацію. Масштаби нападів дуже серйозні. Масштаб кібератак великий, не обмежується однією людиною, а зачіпає багатьох людей, – пояснив він.

Керівник канцелярії прем’єр-міністра Польщі Дворчік заявив, що в його зламаній поштовій скриньці не було секретної або особистої інформації. Він також розповів, що хакери опублікували фейкове повідомлення з облікового запису його дружини в соціальних мережах.

– Я хотів би підкреслити, що в зламаній поштовій скриньці не було секретної, особистої або повністю секретної інформації. Я також повідомляю вам, що заява, опублікована в соціальних мережах моєї дружини, є сфабрикованою і містить помилковий зміст, – зазначив він.

Зазначимо, після того, як Моравецький скликав закрите засідання Сейму, парламентаріям знову почали надсилати повідомлення на робочі пошти з проханням змінити пароль, щоб нібито уберегтися від злому акаунтів.

Про інцидент у Twitter розповів парламентарій Радослав Фогель, якому на робочу електронну пошту надіслали відповідне повідомлення нібито від адміністрації. При цьому в адресі адміністратора було зазначено admin @sej.pl замість admin @sejm.pl.

– Завтра закрите засідання Сейму з приводу кібератак на Польщу. А сьогодні хтось спробував отримати дані парламентаріїв. Кожного можуть викрити, а у сфері онлайн-безпеки відбувається постійна гонка озброєнь, – повідомив Фогель, прикріпивши відповідні скріншоти.

Jutro niejawne posiedzenie Sejmu nt. cyberataków na Polskę. A dzisiaj ktoś podjął próbę wyłudzenia danych do poselskich maili. Każdy może być narażony, a w kwestiach bezpieczeństwa w sieci odbywa się ciągły wyścig zbrojeń. pic.twitter.com/GCDNQUONbX — Radosław Fogiel (@radekfogiel) June 15, 2021

Російські кібератаки в США

Раніше російські хакери атакували найбільшого виробника м’яса у світі JBS. Вони вчинили напад за допомогою програм-вимагачів.

Злочинна діяльність заблокувала комп’ютерні системи компанії. Після чого шахраї вимагали викуп, щоб повернути доступ.

Джерело: Rzeczpospolita, Gazeta.pl