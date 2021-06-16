Президент США Джо Байден провів прес-конференцію за результатами зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Байдена, він поспілкувався з Путіним про стратегічне озброєння.

– Я говорив з особистістю… Ми обговорили кроки для подальшого контролю над стратегічними озброєннями. Ми з задоволенням можемо оголосити, що ми розпочали стратегічний діалог.

Байден відзначив, що політика США не націлена проти РФ, а стосунки між країнами мають бути передбачуваними.

Президент США також розповів, що обговорив з Путіним питання кібербезпеки і наголосив на необхідності припинення кібератак.

– Я передав йому список 16 небезпечних кібератак на США – від системи каналізації до системи постачання продуктів. Нам потрібно домовитися, що будуть вжиті заходи проти тих злочинців, які вдаються до таких дій на їхній території.

Також під час зустрічі президенти обговорили Україну та мінські домовленості. Джо Байден наголосив у непорушній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент США відзначив, що загалом тон зустрічі був позитивним.

Зустріч Путіна та Байдена

Зустріч Путіна та Байдена пройшла 16 червня у місті Женева, що у Швейцарії. Після понад трьох годин переговорів президенти провели окремі прес-конференції.

Під час розмови очільники США та Росії домовилися про взаємне повернення послів до Вашингтону та Москви.