Суд у США виніс вирок 33-річному громадянину України Андрію Колпакову через його участь у кіберзлочинному угрупуванні FIN7, яке викрало дані десятків мільйонів кредитних і дебетових карток, що завдало збитків на понад $1 млрд.

Колпакова засудили до 7 років в’язниці та зобов’язали відшкодувати збитки у розмірі $2,5 млн, повідомляє Міністерство юстиції США.

Ще рік тому українець визнав себе винним за одним із пунктів звинувачення у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів і в змові з метою злому комп’ютера.

Хакера заарештували в Іспанії 28 червня 2018 року, а 1 червня 2019-го на вимогу американських правоохоронних органів екстрадували до США.

Починаючи з 2015 року, члени FIN7 здійснили кібератаки на сотні американських компаній, зламали тисячі комп’ютерних систем і викрали мільйони номерів кредитних та дебетових карток клієнтів, які потім продавали з метою отримання прибутку.

Колпаков брав участь у FIN7 щонайменше з квітня 2016-го. Він також керував іншими хакерами.

Джерело: U.S. Department of Justice