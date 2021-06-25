Жертвами торнадо на півдні регіону Морава у Чехії стали щонайменше п’ять осіб, до цього повідомлялося лише про трьох. Про це повідомили у прес-службі поліції.

Правоохоронці не уточняють, у яких саме населених пунктах загинули люди. Понад 80 людей наразі перебувають у лікарнях. Більшість обійшлися синяками та саднами, однак у багатьох пацієнтів спостерігається пригнічених психічний стан.

Рятувальники вже обійшли села, де вирував торнадо, тому кількість жертв не повинна збільшитися. Наразі проводяться операції з прибирання речей, які смерч заніс на дахи будівель.

Також розпочався збір коштів для жителів регіону, які постраждали внаслідок торнадо. Міністерство регіонального розвитку уже виділило 420 млн крон.

Влада Польщі відправила до Чехії своїх пожежників для усунення наслідків стихійного лиха.

– Наші пожежники допоможуть впоратися з катастрофами під час торнадо. У такі моменти ми завжди перебуваємо у розпорядженні наших сусідів, – йдеться у повідомленні прес-секретаря уряду.

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш попросив фінансової підтримки у Брюсселі.

Торнадо в Чехії

Торнадо в Чехії та град, розміром з тенісний м’яч, пронеслися у південно-східних регіонах. Найбільше постраждали жителі населених пунктів Бржецлав і Годонін.

За даними метеорологів, швидкість вітру складала 219 км/год. Вранці Міністерство охорони здоров’я повідомляло про 300 поранених.

Фото: Ukrajinski Diplomata

Джерело: Ceske Noviny