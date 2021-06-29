Кіпр спростив правила в’їзду для українців. З 1 липня громадяни, які прибувають на Кіпр з України, можуть не робити тест на коронавірус та звільняються від самоізоляції.

Спрощені правила в’їзду на Кіпр для українців діятимуть лише для вакцинованих осіб. Для перетину кордону потрібно отримати всі необхідні дози вакцини та мати відповідний сертифікат.

Водночас вакцина має бути затверджена в Євросоюзі, це Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson. Також визнаватимуть вакцинацію російським препаратом Спутник V або китайським Sinopharm. Отримати щеплення однією з вакцин необхідно станом на 21 травня.

Однак китайську вакцину СoronaVac, схоже, Кіпр не визнаватиме, адже її у списку немає.

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Джерело: Посольство Кіпру в Україні