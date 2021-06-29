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Факти / Світ
Дмитро Кудрявцев |

У центрі Праги невідомий відкрив стрілянину, одна жінка загинула

стрілянина, зброя, пістолет

У центрі Праги 29 червня чоловік почав стріляти по людях, внаслідок чого було вбито одну жінку.

Важке поранення отримала 50-річна співробітниця районної біржі праці. Її госпіталізували після надання першої медичної допомоги. Пізніше з лікарні повідомили, що жінка померла від отриманих травм.

Підозрюваному в нападі, скоєному на вулиці Белеградська, вдалося сховатися.

Поліція розшукувала зловмисника, йшлося про чоловіка у віці близько 60 років із чорною сумкою та в бейсболці.


Правоохоронці підозрюють його у скоєнні іншого нападу із застосуванням кислоти. Пізніше чоловіка вдалося затримати.

Джерело: Поліція Чеської Республіки

Фото: Depositphotos

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