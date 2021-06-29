У центрі Праги невідомий відкрив стрілянину, одна жінка загинула

У центрі Праги 29 червня чоловік почав стріляти по людях, внаслідок чого було вбито одну жінку.

Po pachateli pátráme i za využití vrtulníku a celou budovu budou kontrolovat policisté z Útvaru rychlého nasazení. #policiepha pic.twitter.com/jNcdI3zzZH — Policie ČR (@PolicieCZ) June 29, 2021

Важке поранення отримала 50-річна співробітниця районної біржі праці. Її госпіталізували після надання першої медичної допомоги. Пізніше з лікарні повідомили, що жінка померла від отриманих травм.

Підозрюваному в нападі, скоєному на вулиці Белеградська, вдалося сховатися.

Поліція розшукувала зловмисника, йшлося про чоловіка у віці близько 60 років із чорною сумкою та в бейсболці.

Muže zadrželi kriminalisté z Prahy I v Palackého ulici a následně eskortovali na policejní oddělení. Všem médiím a občanům děkujeme za spolupráci! pic.twitter.com/hi9HLAPG97 — Policie ČR (@PolicieCZ) June 29, 2021



Правоохоронці підозрюють його у скоєнні іншого нападу із застосуванням кислоти. Пізніше чоловіка вдалося затримати.

Джерело: Поліція Чеської Республіки