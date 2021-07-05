Сербська компанія Srbijagas і угорська FGSZ завершили будівництво газопроводу-перемички між двома державами. Тепер Угорщина зможе отримувати газ з РФ через чорноморський газопровід, а не через Україну.

Постачання газу новим маршрутом має розпочатися з 1 жовтня (з початку нового газового року).

Газопровід Турецький потік, яким газ із Росії йде через Чорне море до Туреччини й далі на південь Європи, почав працювати у січні 2020 року. Першими газ по ньому отримали Туреччина, Македонія, Румунія, Болгарія та Греція. З початку 2021 року газ новим маршрутом отримали Сербія, а також Боснія і Герцеговина.

Зараз реалізується перший етап створення перемички між Сербією та Угорщиною потужністю 6 млрд куб. метрів на рік. Він передбачає будівництво 15 км лінійної частини.

Розширення перемички до потужності 8,5 млрд куб. метрів на рік відкладено з жовтня 2022 року на жовтень 2023 року через побоювання угорських газовиків і чиновників потрапити під санкції США.

Держдепартамент США 15 липня 2020 роки випустив нове роз’яснення до розділу 232 закону про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA), який передбачає можливість санкцій проти інвесторів російських експортних енергетичних трубопровідних проектів. Зокрема, це може стосуватися осіб, які сприяють будівництву газопроводу Північний потік 2 і другої нитки газопроводу Турецький потік.