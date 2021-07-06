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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Адміністрація Байдена перегляне підхід до застосування санкцій – WSJ

білий дім сша

Білий дім до кінця літа може переглянути підхід до застосування американських санкцій проти інших країн у бік пом’якшення, пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в адміністарції Джо Байдена.

Таким чином США намагаються зупинити масштабні кампанії тиску, щоб мінімізувати економічні збитки і надалі узгоджувати застосування американських санкції з союзниками.

За словами офіційної особи в Білому домі, адміністрація майже завершила розробку нового політичного курсу США щодо санкцій, який очікується ближче до кінця літа.

Деталі все ще уточнюються, але передусім заплановано ослаблення санкцій проти Ірану в масштабах всієї економіки.

Головна мета – відхід від політики попереднього господаря Білого дому Дональда Трампа, який застосовував санкції частіше, ніж попередні адміністрації США, для націлювання на широкі сектори економіки в Ірані, Північній Кореї, Венесуелі та інших країнах.

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Джерело: WSJ

Фото: Dreamstime

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