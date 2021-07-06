Польща затвердила нові правила в’їзду для громадян не шенгенської зони. Рішення Варшави стосується українських заробітчан, які їдуть на сезонні роботи.

Керівники польських компаній, які приймають українців, зізнаються, що переходять у кризовий режим. Деякі пропонують своїм працівникам щеплення.

Через новий штам коронавірусу Дельта, польська влада відновила обов’язковий карантин для іноземців – тепер десятиденний, але із можливістю після семи днів здати тест на коронавірус вийти достроково.

Роботодавці не дуже збентежені цією новиною – вони вже готують приміщення, де українці будуть проходити карантин.

Уникнути обов’язкової обсервації у Польщі мають право вакциновані заробітчани із відповідними документами.

Але є проблема – Covid-сертифікати, які з 1 липня у тестовому режимі почали оформлювати в Україні, Євросоюз поки не визнає. Та й окремі вакцини, якими щеплюють українців, в ЄС поза законом.

Є й інший варіант – вакцинуватись прямо у Польщі, і там же отримати свій Covid-сертифікат міжнародного зразка.

На польських пунктах пропуску вже працює кілька лабораторій, де проводять тестування та щеплення для українців. Вартість 130 злотих, це десь тисяча гривень.

Попри численні загрози – наших заробітчан усе ще чимало у Росії. Вакцинуватись там нормальною вакциною фактично неможливо, тож додому вони ризикують повернутись із Covid-19.

У Німеччині теж діє карантин для іноземців не з країн ЄС, розповідає харків’янин Микита Морозов. Він нещодавно повернувся зі збирання німецької полуниці.

Він уже їздив на сезонну роботу раніше – до Великої Британії, і добре заробив. У Німеччині обіцяли не гірші умови. Але полуниця на фермі не вродила – за день ледь назбирував на кілька десятків євро.

Після двох тижнів ізоляції і тижня роботи вирішив кинути, але за достроковий розрив контракту довелось платити штраф – 100 євро.

Сезонні роботи найнепередбачуваніші: норма від 40 кг ягід у день. Оплата в залежності від країни. У Фінляндії, на чиї плантації цього літа мають приїхати 10 тис. українців, можна заробити від 2 до 2,5 тис. євро на місяць. Тести і щеплення фіни роблять безкоштовно.

Тестування працівників на чеському підприємстві проводять періодично по кілька разів на тиждень, і завод вакцинує Pfizer.

Щеплення залишається добровільною справою. Але в умовах, коли Європа запроваджує Covid-паспорти, вибору практично не залишається, інакше ти стаєш невиїзним.

Прорватись на заробітки закордон без вакцинації, схоже, буде дедалі складніше. Щоправда, вже не лише Польща, а й більшість інших європейських держав пропонують нашим гастарбайтерам щеплення від Covid-19 одразу після прибуття.

Фінляндія вакцинуватиме українських заробітчан

Міністерство охорони здоров’я Фінляндії рекомендувало місцевим органам охорони здоров’я забезпечити вакцинацію від коронавірусу іноземців, що працюють у Фінляндії. Це також стосується українців.

Про це повідомили в посольстві Фінляндії в Україні. У посольстві також підкреслили, що доступність вакцин і кампанії щеплення різниться в залежності від регіону.