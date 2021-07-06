У Новій Зеландії засудили фермера за неналежний догляд за тваринами. Через його недбалість довелося приспати 226 овець.

Чоловік не годував їх, і через це вівці мали серйозні проблеми зі здоров’ям, заразилися інфекціями, а деяких два роки ніхто не стриг.

Суд призначив чоловіку дев’ять місяців домашнього арешту та 150 годин громадських робіт. Також йому заборонено протягом чотирьох років працювати із тваринами або володіти ними.

Спочатку проблеми на фермі інспекція виявила у 2019 році, тоді було знайдено кілька мертвих овець. Власнику наказали виправити ситуацію, але з часом все стало тільки гірше, через що овець були змушені приспати. Решту тварин з ферми чоловіка продали або перевезли в інші місця.

– Більшість фермерів поводиться правильно зі своїми тваринами, і нехтування паном Тейтом своїх тварин було одним із найгірших, які ми спостерігали протягом певного часу, – коментують у Міністерстві первинної промисловості.

Тваринництво є однією з ключових галузей у Новій Зеландії. Наразі у країні налічується близько 26 млн овець, а чисельність населення складає приблизно 5 млн.