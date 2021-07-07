У Сінгапурі суд призначив випробувальний термін підлітку, який погрожував футболісту англійської Прем’єр-ліги Нілу Мопе. 19-річний хлопець за допомогою повідомлень в Instagram погрожував Мопе смертю після того, як його команда у червні 2020 року перемогла в Арсеналу.

Вболівальника Арсеналу відстежили та затримали на початку 2021 року. Відповідно до рішення суду, підліток відбуватиме 40 годин громадських робіт, також йому призначили консультації.

Хлопець повинен дотримуватися комендантської години – до 6.00 та після 22.00 йому заборонено перебувати за межами будинку.

Погрози смерті та небезпеки для сім’ї Нілу Мопе надійшли після того, як він у складі команди Брайтон енд Хоув Альбіон забив гол у ворота Арсеналу.

Англійська Прем’єр-ліга почала співпрацювати з поліцією Сінгапуру для пошуку зловмисника. 19-річний підліток став першим, кого засудили за погрозу футболісту Прем’єр-ліги за межами Великої Британії.

За підрахунками, понад половина погроз англійським футболістам походить з-за кордону.