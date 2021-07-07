Авіакомпанія Ryanair спростувала новини про затримання рейсу з Польщі до України через пілота. У ЗМІ заявляли, що пілот літака, який відправлявся з Познані до Одеси не впускав пасажирів на борт, заявляючи, що він король.

Компанія таку версію повністю заперечує, а натомість пояснює – в аеропорту були затримання на паспортному контролі, тому пасажири не встигли на літак. Представники Ryanair вибачилися за ситуацію, що склалася, і заявили, що не змогли проконтролювати це.

– Твердження щодо пілота Ryanair, який затримав рейс, повністю помилкові, – кажуть у прес-службі.

Затримання літака Ryanair

Затримання літака Ryanair сталося у понеділок, 5 липня. Низка медіа написали, що капітан повітряного судна не хотів впускати на борт близько 30 українців, викрикуючи фрази “я тут головний”, “я король” та “геть”. Таку інформацію ЗМІ надали очевидці.

У результаті громадяни України нібито так і не вдалося потрапити додому – вони залишилися у Познані.

Представники аеропорту заявили, що не мають підтверджень неналежної поведінки пілота.