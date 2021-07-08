Засновник американської приватної військової компанії (ПВК) Blackwater і приватний охоронний підрядник 45-го президента США Дональда Трампа Ерік Прінс в 2020 році розглядав можливість створення ПВК в Україні.

Ідея долучення до військово-промислового комплексу в Україні в Прінса виникла у 2019 році, сказав співпрацівник Прінса, колишній український депутат і лобіст Андрій Артеменко. Його у 2017 році позбавили мандата і громадянства, коли стало відомо про його план віддати Росії Крим в оренду на 50-100 років в обмін на скасування санкцій проти РФ.

Крім того, засновник Blackwater розглядав можливість створення фабрики з виробництва боєприпасів в Україні і консолідації провідних авіаційних і аерокосмічних фірм країни в консорціум для конкуренції з Boeing і Airbus. В цілому він міг отримати від цього $10 млрд, стверджує видання Time.

За версією видання, програш 45-го президента на виборах призвів до того, що плани засновника Blackwater не були реалізовані.

– Плани Прінса передбачали створення приватної військової компанії в Україні за участі ветеранів війни на Донбасі, співпрацю українських розвідувальних органів із іншою пов’язаною з Прінсон ПВК — Lancaster 6 і начебто плату за участь українській стороні в розмірі $35 млн на рік, – пише Time.

Видання також додає, що колишній федеральний прокурор США назвав останню пропозицію хабарем.

Компанія Blackwater виявилася в центрі скандалу у зв’язку з розстрілом жителів Багдада в вересні 2007 року. Охоронці Blackwater, яка працювала в Іраку за контрактом Держдепартаменту США, влаштували стрілянину на одній з площ іракської столиці, щоб звільнити її для проїзду американського кортежу. Тоді загинули 14 жителів Багдада, 17 отримали поранення. І в квітні 2015 Федеральний суд США засудив одного із співробітників Blackwater, винних в тій трагедії, до довічного ув’язнення, а троє його колег отримали тюремні терміни до 30 років.

Прінс створив приватну військову компанію Blackwater у 1997 році. ПВК спершу мала тренувати поліцейських і військових у США, але стала більш відомою завдяки участі в американських війнах в Афганістані й Іраку, де охороняла дипломатів і політиків. засудили до ув’язнення від 30 років до довічного. У грудні 2020 року Трамп помилував бійців ПВК.

Джерело: Time

Фото: Фокус