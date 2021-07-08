Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин за останнім часом схуд на 10-20 кілограм. Водночас він не має серйозних проблем зі здоров’ям, які могли б вплинути на управління країною.

Про це з посиланням на дані розвідки повідомив південнокорейський депутат Кім Бен Кі.

За його словами, лідер КНДР продовжує відвідувати великі державні заходи Північної Кореї. Він проводить зустрічі, які тривають годинами, але в його ході немає нічого дивного.

– Якщо в стані його здоров’я є аномалії, повинні бути ознаки того, що ліки імпортуються в клініку, яка відповідає за здоров’я Кіма, але це не було виявлено, – заявив представник влади Південної Кореї.

Як відомо, 37-річний лідер КНДР більшу частину травня був поза увагою громадськості. Деякі ЗМІ раніше писали про його смерть або перенесену операцію на серці. Коли Кім Чен Ин знову з’явився на публіці в червні, він виглядав набагато стрункішим.

Розвідувальні агентства відстежують вагу Кім Чен Ина для розуміння, що буде з північнокорейським режимом, який володіє ядерною зброєю. Водночас його родина має історію серцевих захворювань.