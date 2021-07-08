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Факти / Світ
Максим Зайченко |

У Португалії заарештували президента футбольного клубу Бенфіка

У Португалії заарештували президента футбольного клубу Бенфіка

У Португалії заарештували президента футбольного клубу Бенфіка Луїша Феліпе Вієйру у справі про можливе шахрайство. В офісах Бенфіки пройшли обшуки.

Також затримали друга президента клубу, підприємця Хосе Антоніу Душ Сантуша.

Португальські правоохоронці розслідують справу про шахрайство в рамках операції Монте Бланко від 2011 року. За даними ЗМІ, арешт президента Бенфіки став кульмінацією операції, після якої ліквідували швейцарське злочинне угруповання. Воно займалося шахрайством, відмиванням грошей і допомогою в ухиленні від податків.

Справу розслідує відомство з кримінальних розслідувань і переслідувань (DCIAP) і співробітники податкової інспекції Португалії. Всього в операції беруть участь більше сотні людей. 

Зазначимо, Бенфіка є одним з найбільш титулованих клубів Португалії. На її рахунку 37 Кубків чемпіона країни, 29 Кубків і 8 суперкубків країни. В останньому сезоні чемпіонату Португалії Бенфіка посіла третє місце.

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Джерело: Sol 

Фото: SL Benfica

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