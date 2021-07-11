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Факти / Світ
Дмитро Кудрявцев |

ЄС допоможе Литві боротися з напливом нелегальних мігрантів з Білорусі

Гітанас Науседа

Європейський Союз направить до Литви гелікоптери для контролю кордону з Білоруссю.

Причиною цього рішення став наплив нелегальних мігрантів.

Крім того, європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex направить на східний кордон додаткові загони прикордонників, а також перекладачів, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

У свою чергу у Frontex анонсували збільшення масштабів операції на литовсько-білоруського кордону в два рази.

– Кордон Литви – наша спільна зовнішня межа, і Frontex готовий надати допомогу там, де це необхідно, – заявив директор Frontex Фабріс Леджері.

Він також зазначив, що агентство надасть в розпорядження уряду Литви експертів, які допоможуть владі в зборі даних про способи незаконного перетину кордону.

Джерело: прес-служба президента Литви

Фото: прес-служба президента Литви

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