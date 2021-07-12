Україна повинна залишитися транзитером газу і після запуску Північного потоку-2 – Меркель

Україна повинна залишитися країною-транзитером газу і після запуску Північного потоку-2. Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

– Ми хочемо досягти того, щоб транзит газу через Україну залишався і в майбутньому. Ми хочемо, щоб Україна залишалася транзитною країною для газу навіть після завершення будівництва газопроводу Північний потік-2, – заявила канцлер.

Також Ангела Меркель додала, що планує обговорити Північний потік-2 з президентом США Джо Байденом під час свого візиту до Вашингтону.

Напередодні таку ж позицію висловив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, зазначивши, що Україна повинна залишатися країною, через яку відбувається транзит російського газу в Європу.

За його словами, відповідний контракт діє до 2024 року. Але його можуть продовжити до 2034 року.

Крім того, днями німецьке видання Der Spiegel повідомило, що уряд ФРН вже розробив варіанти компенсацій для України, якщо через запуск Північного потоку-2 вона все ж втратить транзит газу через свою територію.

Припускають, що у разі досягнення домовленостей між США і Німеччиною щодо цього газогону ФРН може надати Україні допомогу в енергетичній сфері.