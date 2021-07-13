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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Для боротьби з Covid-19: у спортзалах Сеулу заборонили швидку музику

спортзал, Корея, корейці

У Сеулі, столиці Південної Кореї, заборонили вмикати швидку музику у спортивних залах для боротьби з поширенням коронавірусу. Темп музичних композицій не повинен перевищувати 120 ударів на хвилину. Обмеження також стосується прилеглих регіонів.

Представники органів охорони здоров’я вважають, що швидка музика пришвидшує дихання у людей і так вони можуть швидше поширювати інфекції та бризкати один на одного потом.

Також у спортивних залах швидкість бігових доріжок зменшать до 6 км/год. Клієнти зможуть перебувати там лише дві години, користуватися душем також забороняється. Усі спортивні заклади повинні зачинитися після 22.00.

Власники спортзалів обурені таким рішенням. Вони вимагають доказів того, що вибір між жанрами музики впливає на поширення Covid-19.

Однак чиновники кажуть, що ініціатива допоможе запобігти повному закриттю спортивних закладів. Наразі Південна Корея бореться з новим спалахом коронавірусу. Прем’єр-міністр Кім Бу Кюм повідомив, що країна досягла “максимального рівня кризи”.

11 липня у країні було зафіксовано 1,1 тис. нових інфікувань. За весь час у Південній Кореї захворіло понад 169 тис. жителів, 2,44 тис. померли від ускладнень.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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