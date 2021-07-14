У Болгарії на парламентських виборах перемогла партія Є такий народ шоумена Слави Трифонова, отримавши 24,08% голосів виборців. Друге місце посіла проєвропейська партія ГЕРБ-СДС екс-глави уряду Бойко Борисова (23,51%).

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Болгарії.

Також до парламенту потрапили:

Болгарська соціалістична партія – 13,39% голосів;

Демократична Болгарія – 12,64% голосів;

Рух за права та свободи – 10,71% голосів;

Вставай! Мафія геть! – 5,01%;

Зазначимо, відразу після виборів Трифонов сказав, що партія Є такий народ не буде ні з ким формувати коаліцію і самостійно візьме на себе відповідальність за формування уряду, який складатиметься з експертів.

За даними болгарських ЗМІ, шоумен провів свою кампанію без мітингів, агітацій, кандидатів і реальної програми.

У минулому Трифонов популярний музикант і шоумен, творець групи Ку-Ку Бенд. Він також представляв Болгарію на конкурсі Євробачення у 2005 році. Також він є власником телеканалу 7/8 TV.

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Джерело: ЦВК Болгарії

Фото: Слави Трифонов