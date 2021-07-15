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Факти / Світ
Максим Зайченко |

У Грузії двом українцям дали тюремний термін: МЗС закликає переглянути рішення

МЗС

У Грузії двох українців Юрія Хомича та Володимира Дьяченка засудили до чотирьох років тюремного ув’язнення. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону країни. 

Відповідне рішення ухвалив Батумський міський суд Грузії. Українці нібито вчинили злочин, передбачений Кримінальним кодексом Грузії. 

Міністерство закордонних справ України вже закликало грузинську сторону переглянути рішення. Відомство викликало тимчасового повіреного Грузії, щоб висловити йому розчарування рішенням суду.

– Не втручаючись у процес судочинства в Грузії, закликаємо грузинську сторону переглянути рішення Батумського міського суду та негайно звільнити громадян України, – повідомили в МЗС України. 

У відомстві підкреслили, що разом з Посольством України в Грузії надалі вживатимуть заходів для захисту прав та інтересів українських громадян, які скористаються своїм правом подати апеляційну скаргу. 

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Джерело: МЗС

Фото: Depositphotos

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